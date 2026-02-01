تنظيم الاتصالات يكشف عن أول مزاد إلكتروني لتخصيص أرقام مختصرة مميزة

18 حجم الخط

شَهِدَ المزاد الرسمي الأول للأرقام المختصرة المميزة، الذي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشاركة وإقبالًا واسعًا من أكثر من ٣٠ شركة ومؤسسة من كبرى الجهات العاملة في السوق المصري.

آلية إلكترونية منظمة وشفافة

أسفرت نتائج المزاد عن تخصيص عدد من الأرقام المميزة، شملت الأرقام ٩٩٩ – ٧٧٧ – ٢٢٥ - ٧٧٧٠٠٠، بقيم تنافسية تعكس أهميتها التسويقية وقدرتها على تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المختلفة، وذلك من خلال آلية إلكترونية منظمة وشفافة لإجراء المزادات عبر منصة أوكشنز "Auctions"الإلكترونية الرسمية التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يأتي ذلك في إطار التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية في إدارة مورد الترقيم بما يضمن الاستخدام الأمثل له ويواكب متطلبات السوق والمؤسسات، وضمن جهود الجهاز المستمرة في تعزيز كفاءة التواصل وجودة الخدمات المقدمة، وترسيخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لخدمات مراكز الاتصال، كما يعكس إقبال الشركات على المزاد، ثقة مجتمع المال والأعمال في الآليات التنظيمية التي يعتمدها الجهاز لإدارة الموارد الرقمية بما يحقق الشفافية والمنافسة العادلة.

أول منصة إلكترونية في السوق المصري



الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق منصة أوكشنز "Auctions"، باعتبارها أول منصة إلكترونية من نوعها في السوق المصري تهدف إلى إتاحة أرقام اتصال مختصرة ومميزة لمراكز خدمة العملاء عن طريق إجراء مزادات، حيث تتيح للشركات الصغيرة فرصة التنافس على مجموعة من الأرقام المختصرة والمميزة المكونة من ثلاثة وستة أرقام، مما يدعم تطوير مراكز الاتصال وخدمة العملاء الخاصة بهذه الشركات، ويُسهم في تعزيز كفاءة الاتصال ودعم الصورة المؤسسية للشركات في مختلف القطاعات.

