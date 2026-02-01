المرونة تقود مستقبل التأمين، اتحاد الشركات المصرية يرسم خريطة الاستدامة

18 حجم الخط

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن المرونة أصبحت الركيزة الأساسية لمستقبل صناعة التأمين، في ظل عالم تتزايد فيه المخاطر وتتسارع فيه المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية.

وأوضح الاتحاد أن شركات التأمين لم يعد دورها يقتصر على تعويض الخسائر بعد وقوعها، بل أصبح يمتد إلى استباق المخاطر، وتقليل آثارها، ودعم استقرار الأفراد والمؤسسات قبل الأزمات وأثناءها وبعدها.

مفهوم المرونة في قطاع التأمين



وأشار الاتحاد إلى أن مفهوم المرونة في قطاع التأمين يشمل عدة أبعاد متكاملة، في مقدمتها المرونة التشغيلية التي تضمن استمرارية تقديم الخدمات في أوقات الأزمات، والمرونة المالية التي تعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزامات التعويض حتى في ظل التقلبات الحادة، إلى جانب المرونة الاستراتيجية التي تقوم على سرعة التكيف مع تغيرات السوق واللوائح، وتطوير المنتجات بما يواكب المخاطر المستجدة.

التكنولوجيا تمثل المحرك الرئيسي لبناء هذه المرونة



وأوضح الاتحاد أن التكنولوجيا تمثل المحرك الرئيسي لبناء هذه المرونة، حيث أصبح الاستثمار في تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني ضرورة استراتيجية وليس خيارًا، وهذه الأدوات تمكّن شركات التأمين من تحسين دقة تسعير المخاطر، والكشف المبكر عن الاحتيال، وتسريع تسوية المطالبات، مما ينعكس مباشرة على تعزيز ثقة العملاء واستقرار السوق.

كما شدد الاتحاد على أن العنصر البشري يظل حجر الأساس في بناء قطاع تأميني مرن، مؤكدًا أهمية تطوير مهارات العاملين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحليل، وخلق بيئة عمل تشجع على الابتكار والتعلم المستمر. فالتكنولوجيا وحدها لا تكفي دون كوادر قادرة على توظيفها بكفاءة لدعم اتخاذ القرار وإدارة المخاطر.

تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات التنظيمية



وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات التنظيمية ومؤسسات الدولة، بما يسهم في رفع جاهزية السوق لمواجهة الكوارث الطبيعية، والأزمات الصحية، والمخاطر السيبرانية، إضافة إلى دعم تصميم منتجات تأمينية أكثر مرونة تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.



واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن المرونة لم تعد خيارًا استراتيجيًا، بل شرطًا أساسيًا للاستمرار والمنافسة، مشيرًا إلى أن الشركات التي تنجح في بناء نماذج عمل مرنة، قائمة على البيانات والتكنولوجيا والابتكار، ستكون الأقدر على قيادة صناعة التأمين في مصر نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام وإدارة المخاطر الذكية

