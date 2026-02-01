الخلافات الكردية تعطل انتخاب رئيس جديد للعراق

18 حجم الخط

قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، تأجيل جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وسط استمرار الخلاف القائم بين القطبين الكرديين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، فقد جرى تأجيل الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقبيل ذلك، تحدث رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور بارزاني، عن عدم التوصل لاتفاق بشأن منصب الرئيس، في ظل خلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن الاستحواذ على المنصب، وفق "واع".

والخميس 29 يناير 2026، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورفض أي تدخلات خارجية في ذلك.

30 يوما حد أقصى لانتخاب الرئيس

وتنص الفقرة "ب" من المادة 72 في الدستور العراقي على أنه "يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس"، وهو ما جرى في 29 ديسمبر 2025.

فيما تنص الفقرة "أ" من المادة 76 على أنه "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

19 مرشحا لمنصب الرئيس

والجمعة 24 يناير 2026، أعلن مجلس النواب العراقي القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية التي ضمت 19 مرشحا، يتقدمهم الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد الذي تولى المنصب في أكتوبر 2022، ووزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين الذي يعد أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني بالإضافة إلى محافظ أربيل السابق نوزاد هادي، والنائب الحالي في البرلمان مثنى أمين، ونزار محمد سعيد محمد كنجي وهو شخصية سياسية كردية وأبرز مرشحي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وشملت قائمة المرشحين أيضا شوان حويز، وأحمد عبد الله، وحسين طه سنجاري، ونجم الدين نصر الله، وأسو فريدون، وسامان شالي، وصباح صالح؛ بالإضافة إلى عبد الله العلياوي، وإقبال حليوي، وسردار تايمز، وخالد صديق، وآزاد مجيد، ورافع موسى، وسالم الساعدي.

نظام المحاصصة بين القوى السياسية النافذة

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون من نصيب المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الكرديان الكبيران في إقليم كردستان شمال العراق.

جدل أمريكي عراقي حول رئاسة المالكي للحكومة

أما رئاسة الوزراء فيتولاها شيعي؛ وقد أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" المؤلف من أحزاب شيعية -والذي يمتلك الأغلبية في البرلمان- اختيار رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مرشحا ‌لمنصبه السابق مرة أخرى، ما أثار حالة من الجدل بين بغداد والولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث أكد المالكي أن بقاءه في العمل السياسي في العراق سيستمر حتى النهاية، بما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي، مشددًا على أن قرار الإطار التنسيقي يمثل الأساس الذي تنطلق منه الجهود السياسية في المرحلة الراهنة.

وقال المالكي في تصريحات صحفية ردًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيستمر في العمل حتى بلوغ النهاية وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي، مضيفًا أن لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي، وليست لغة الإملاءات أو التهديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.