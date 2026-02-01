على وشك الانتهاء، تعرف على آخر تطورات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

18 حجم الخط

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية انتهت عملية تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بالقليوبية وتجري عملية رصد الدرجات والمراجعة تمهيدًا لإعلانها رسميًا خلال أيام وذلك عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وحصلت فيتو على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، حيث تجري أعمال التصحيح على أن يتم إعلان النتيجة عبر الرابط

ومن المقرر أن يتم إعلانها رسميًا عبر الرابط فور الانتهاء من جميع إجراءات التصحيح والمراجعة النهائية، ما يتيح للطلاب وأولياء الأمور متابعة نتائجهم بسهولة ويسر.

انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية وهذا موعد النتيجة

وشارك في الامتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية في محافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، انتهت الامتحانات يوم الخميس 22 يناير 2026

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حرصها على إعلان النتائج في مواعيدها المقررة، وتقديم كافة الدعم الفني لضمان سهولة وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى نتائجهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.