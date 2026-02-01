الأحد 01 فبراير 2026
على وشك الانتهاء، تعرف على آخر تطورات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية انتهت عملية تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بالقليوبية وتجري عملية رصد الدرجات والمراجعة تمهيدًا لإعلانها رسميًا خلال أيام وذلك عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 

وحصلت فيتو على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، حيث تجري أعمال التصحيح على أن يتم إعلان النتيجة عبر الرابط

ومن المقرر أن يتم إعلانها رسميًا عبر الرابط فور الانتهاء من جميع إجراءات التصحيح والمراجعة النهائية، ما يتيح للطلاب وأولياء الأمور متابعة نتائجهم بسهولة ويسر.

 

انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية وهذا موعد النتيجة

وشارك في الامتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية في محافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، انتهت الامتحانات  يوم الخميس 22 يناير 2026

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حرصها على إعلان النتائج في مواعيدها المقررة، وتقديم كافة الدعم الفني لضمان سهولة وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى نتائجهم.

