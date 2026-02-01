5 نوفمبر محاكمة عاطل لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر وسلاح ناري في المرج

18 حجم الخط

حددت محكمة جنايات القاهرة 5 نوفمبر الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة المرج.



وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهم عبارة عن 10 قطع من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

وتسلمت النيابة العامة تقرير المعمل الجنائي للسلاح الناري المضبوط بحوزة المتهم وتبين انه عبارة عن فرد خرطوش عيار 12مم، صالح للاستعمال، وأن الطلقة المضبوطة سليمة وتستخدم على ذات السلاح.

وكانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي تخصص في ترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وعلي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر جهوده عن صحة المعلومات الواردة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك

