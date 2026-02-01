الأحد 01 فبراير 2026
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد مساء اليوم

نتيجة الشهادة الاعدادية،
نتيجة الشهادة الاعدادية، ڤيتو
أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بديوان عام المحافظة.

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، ڤيتو
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، ڤيتو

ويترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد بفارغ الصبر نتيجة الامتحانات، ويأمل الطلاب وأولياء أمورهم في الحصول على نتائج تعكس جهدهم طوال العام الدراسي.

و من جانبه تقدم  محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل المقبلة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد يبلغ ١٤١٨١ طالبًا وطالبة موزعين على ٦ إدارات تعليمية، وقد أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إلى أنه لأول مرة على مستوى الجمهورية تم عمل علامة مائية على كراسات البوكليت لمنع أي محاولة للغش.

