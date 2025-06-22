الأحد 22 يونيو 2025
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بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء دكتور خالد مجاور، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية بنسبة نجاح بلغت 75.7%.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء أن النتيجة «ستُرفع خلال ساعات» على الموقع الإلكتروني الرسمي.

طريقة الاستعلام عن النتيجة

• افتتح الموقع الرسمي: للمرة الأولى لاستعلام الطلاب وأولياء الأمور عن النتيجة .

• خطوات الاستعلام:

1. الدخول إلى الموقع.

2. اختيار المحافظة: «شمال سيناء».

3. إدخال رقم الجلوس أو الاسم.

4. عرض النتيجة وتحرير البيانات الشخصية (مثل رقم واتساب أو رفع شهادة الميلاد) خلال 24 ساعة .

• الموقع هو الرابط الرسمي الوحيد المعتمد؛ وتم التحذير من الروابط غير الموثوقة المنتشرة على السوشيال ميديا.

ويُقام اليوم حفل رسمي، بمشاركة المحافظ وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصحاب العائلات والعواقل، ورؤساء مجالس الأمناء والآباء، لتكريم الطلاب الأوائل في الشهادة العامة والأزهرية.

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