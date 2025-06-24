ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الأقصر 2025، تنشر «بوابة فيتو»، نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الأقصر

كان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اعتمد، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية رسميًا عقب إنتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، بنسبة نجاح بلغت 78.81%، وذلك بحضور دكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع 100 %.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأقصر

بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهني للفصل الدراسى الثانى 78.1 %، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 100%.

حضر امتحانات الفصل الدراسى الثانى لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى 17331 طالب منتظم، وبلغ عدد الناجحين 13658 طالب .



يذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية 37 طالب وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، ووجه محافظ الأقصر بتجهيز احتفالية كبرى لتكريمهم خلال الأسبوع القادم.

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