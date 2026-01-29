الخميس 29 يناير 2026
خارج الحدود

تجدد الاشتباكات بين قوات التيجراي والجيش الإثيوبي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن هناك معارك  تدور بين الجيش الإثيوبي وقوات من إقليم تيجراي، هي الأولى منذ انتهاء حرب دامية دارت في 2022 في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية وأمنية الخميس، قولهم: إنه تم تعليق كل الرحلات الجوية إلى تيجراي.


وقال المصدران العاملان في إثيوبيا لوكالة فرانس برس طالبين عدم كشف هويتهما، إن معارك دارت في تسملت بغرب تيجراي، وهي منطقة تطالب بها أيضا قوات من إقليم أمهرة المجاور.

وذكرا أن الخطوط الجوية الإثيوبية، الوحيدة التي تسيّر طائرات إلى تيجراي، علقت الرحلات إلى الإقليم.ووقعت اشتباكات مباشرة بين الجيش الاتحادي وقوات تيجراي في نوفمبر 2025 في منطقة عفار المجاورة.

وتزيد هذه التوترات من خطر استئناف المعارك بعد حرب دامية بين الجيش وقوات جبهة تحرير شعب تيجراي بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2022.

وقتل في هذه الحرب 600 ألف شخص على الأقل، وفقا للاتحاد الإفريقي، وهي تقديرات يعتبرها الخبراء أدنى من الواقع.

وتشهد إثيوبيا حالة من عدم الاستقرار بسبب زيادة الحركات المسلحة، خاصة حركة فانو أمهرة وقوات التيجراي. 

الجريدة الرسمية