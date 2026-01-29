الجامعة البريطانية تدشن مشروعًا بحثيًا لتحويل المخلفات الزراعية لعلف حيواني بجنوب سيناء

18 حجم الخط

أطلقت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، مشروعًا بحثيًا رائدًا لتحويل المخلفات الزراعية إلى علف حيواني، ضمن مبادرة «Waste to Wealth»، وذلك بمدينة نويبع بـمحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الجهات المعنية، والباحثين، وأبناء المجتمع المحلي.

ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الجامعة البريطانية في مصر في دعم البحث العلمي التطبيقي، وربطه بقضايا التنمية المستدامة وحماية البيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الدائري وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وقبل انطلاق فعاليات المؤتمر، قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مزرعة «حبيبة» بمدينة نويبع، للاطلاع على آليات تنفيذ المشروع على أرض الواقع، ومتابعة نماذج الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى علف حيواني، في تجربة تطبيقية تعكس التكامل بين البحث العلمي والممارسة العملية.

بدوره، أوضح الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن هذا المشروع يأتي ليؤكد اهتمام الجامعة بربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، والخروج به من حدود المعامل الأكاديمية إلى ساحات العمل الحقيقي، حيث تتحول الأفكار إلى حلول قابلة للتنفيذ، والبحوث إلى أثر ملموس يعود بالنفع على الإنسان والبيئة.

وأضاف أن المشروع يُعد باكورة التعاون البحثي بين الجامعة البريطانية في مصر واتحاد الجامعات العربية، ويمثل خطوة مهمة في مسار العمل البحثي المشترك، ويعكس الثقة في قدرات الباحثين، وأهمية التكامل العربي والدولي في مواجهة القضايا التنموية الكبرى.

وأضاف رئيس الجامعة أن من أبرز نقاط قوة المشروع خروجه من الإطار التقليدي للبحث العلمي داخل معامل الكليات، وتنفيذه في بيئته الواقعية من خلال التعاون مع محافظة جنوب سيناء، بما يعكس إيمان الجامعة بأهمية الشراكة مع مؤسسات الدولة لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية.

كما أشار إلى أن أحد المخرجات الرئيسية للمشروع يتمثل في ربط الجامعات بالقطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في سد الفجوة بين القطاع الزراعي والممارسات المهنية، في إطار الاقتصاد الأخضر، وفتح آفاق جديدة لخلق قيمة اقتصادية مستدامة.

ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي

ومن جانبه، أشاد الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لـ اتحاد الجامعات العربية، بالمستوى العلمي للمشروع، وبالدور الذي تقوم به الجامعة البريطانية في مصر في توظيف البحث العلمي لخدمة قضايا التنمية المستدامة، مؤكدًا أن اتحاد الجامعات العربية يعتز بدعم مثل هذه النماذج البحثية القابلة للتوسع والتطبيق في مختلف الدول العربية.

كما أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا لربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، ويعكس تكاملًا حقيقيًا بين الجامعات ومؤسسات الدولة لخدمة المجتمع، مشددًا على دعم المحافظة للمشروعات البيئية والتنموية الجادة، وعلى رأسها المبادرات التي تستهدف حماية البيئة وتعظيم الموارد ودعم المجتمعات البدوية.

وفي السياق ذاته، قدمت الدكتورة نهى مصطفى، أستاذ مساعد بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر ومدير المشروع البحثي، عرضًا تقديميًا تناول فكرة المشروع وأهدافه وآليات تنفيذه، موضحة أنه مشروع بحثي مشترك يُنفذ بالتعاون بين أربع جامعات من مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية وإنجلترا، تحت إشراف الأستاذ الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر للبحوث والمشروعات.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى تحويل المخلفات الزراعية إلى علف حيواني ذي قيمة اقتصادية، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي، ودعم المجتمعات المحلية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة.

وفي ختام الفعاليات، جرى تبادل الدروع التذكارية بين المشاركين، تأكيدًا على عمق التعاون والشراكة بين محافظة جنوب سيناء والجامعة البريطانية في مصر واتحاد الجامعات العربية، ودعمًا لاستمرار العمل المشترك في المشروعات التنموية المستقبلية.

