بوتين يتحدث عن الحل الجذري لقيام دولة فلسطينية كاملة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قيام دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين الذي أقره مجلس الأمن الدولي سيضمن الاستقرار الدائم في المنطقة.

الاستقرار الدائم في المنطقة

وقال بوتين خلال محادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في موسكو اليوم: “الحل الجذري لمسألة قيام دولة فلسطينية كاملة الحقوق تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل، أمر أساسي. هذا سيسمح بالتوصل لتسوية مستدامة ويضمن الاستقرار الدائم في المنطقة”.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل مباحثاته في الكرملين اليوم مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بجهود أبو ظبي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين ويبحث معه التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تطورا ناجحا في شتى المجالات

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ناجحا في شتى المجالات، بفضل الثقة المتبادلة بين زعيمي البلدين التي تسمح لهما مناقشة القضايا الأكثر تعقيدا بصراحة وفعالية.

وأشار بيسكوف إلى أن الإمارات الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي، مشيرا لارتفاع ملحوظ في التبادل التجاري بين الجانبين في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى تمسك روسيا باستمرار الحوار البناء مع أبو ظبي بما في ذلك خلال الاجتماعات المزمعة في أبو ظبي لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه على مختلف الأصعدة.

