الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدءا من مساء اليوم، فك وإزالة كوبري السيدة عائشة

كوبري السيدة عائشة،
كوبري السيدة عائشة، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بدء أعمال فك وإزالة كوبري السيدة عائشة اعتبارًا من الساعة 12 مساء اليوم، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة.

تحويلات مرورية بكوبري تقاطع محور صلاح سالم مع عين الحياة

مستشار الرئيس ومحافظ القاهرة يتفقدان محور صلاح سالم البديل


إزالة كوبري السيدة عائشة

وكان قد أعلن د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة، وذلك فى المسافة من منطقة القلعة حتى الفسطاط بطول حوالى ٣كم، ضمن جهود الدولة لتطوير منطقة السيدة عائشة، وحل المشاكل المرورية وتيسير حركة المرور بها تمهيدًا لفك وإزالة كوبري السيدة عائشة.

ويخدم المحور الجديد فى الاتجاه القادم من حديقة الأزهر إلى صلاح سالم ثلاث نزلات، النزلة الأولى إلى سوق الحمام ثم السيدة عائشة، والنزلة الثانية تؤدى إلى محور الحضارات، والنزلة الثالثة تؤدي إلى نادى الأبطال ثم إلى مصر القديمة.

وبالنسبة للاتجاه القادم من مصر القديمة ومحور الحضارات يوجد منزل لنفق الإمام الشافعى، ومنزل لشارع الخلا بالتونسى ثم الى طريق الأوتوستراد،  كما يوجد منزل للأباجية ثم السير فى نفس الطريق ليؤدى إلى صلاح سالم مرة أخرى.

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن إجراء مزايدة محدودة لتنفيذ أعمال فك وبيع مكونات كوبرى السيدة عائشة بحى الخليفة لاستكمال محور صلاح سالم الجديد لاختيار أفضل الشركات القادرة على فك الكوبرى بطريقة آمنة، وفقًا لكراسة الشروط الموجودة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة صلاح سالم الجديد طريق الاوتوستراد محافظة القاهرة محور صلاح سالم كوبري السيدة عائشة

مواد متعلقة

القاهرة تعلن التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل (صور)

محافظة القاهرة تنهي أعمال تطوير نفق المدارس بالطريق الدائري
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

تبدأ من 10 جرامات وحتى كيلو، محمد علي خير يكشف عن جوائز ذهب البنك الأهلي للعملاء

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

ظهور وجه غامض على الجبال بالبحر يثير المخاوف، ونشطاء يكشفون علاقته بالشيطان

موهبة لا تهدأ .. الأزمات تلاحق إمام عاشور

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار مواد التشطيب اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 29-1-2026

سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا أكل التين في المنام وعلاقته بقرب عودة شخص غائب

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية