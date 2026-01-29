ضمن مشروع الأعمال الكاملة، هيئة الكتاب تصدر 4 عناوين جديدة لشكري عياد

18 حجم الخط

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن مشروعها الثقافي "الأعمال الكاملة"، أربعة إصدارات جديدة لأحد أبرز نقاد ومفكري القرن العشرين، الدكتور شكري محمد عياد (1921 – 1999).

وتجسد هذه المجموعة جوهر مشروع عياد الثقافي الذي يرتكز على مفهوم "الأصالة"؛ ذلك المسعى الذي يجمع بين استيعاب الثقافة الأوروبية الحديثة وإعادة قراءة التراث العربي برؤية معاصرة تستجيب لمتغيرات الواقع الحي، وجاءت العناوين كالتالي:

البطل في الأدب والأساطير: دراسة نقدية وفلسفية معمقة تتناول تطور مفهوم البطولة بين البنى الأسطورية والتمثلات الأدبية، ويعد من الكتب المؤسسة في مكتبة النقد العربي الحديث.

اتجاهات البحث الأسلوبي (اختيار وترجمة وإضافة): كتاب يبرز دور الدكتور شكري عياد كمترجم ومنظر بلاغي، حيث يقدم فيه مسحًا وتحليلًا لأحدث مناهج الأسلوبية العالمية مع إضافاته النقدية الخاصة التي تربط المنهج بالنص العربي.

أزمة الشعر المعاصر: إصدار يغوص في إشكاليات القصيدة الحديثة وتحدياتها الجمالية والاجتماعية، عاكسًا قدرة عياد على الاشتباك مع القضايا الأدبية الراهنة بروح الناقد والمبدع في آن واحد.

تجارب في الأدب والنقد: يجمع هذا الكتاب خلاصة رؤى عياد حول الممارسة الأدبية والنقدية، مبرزًا مرتكزاته النظرية التي طمح من خلالها إلى تفعيل جوهر الحضارة العربية في مواجهة المتطلبات المعاصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.