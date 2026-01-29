طرق الوادي الجديد: إعادة الشيء لأصله بعد انتهاء مشروعات المرافق بالخارجة

18 حجم الخط

تواصل مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، أعمال رد الشيء لأصله بنطاق مشروعات توصيل شبكات الغاز الطبيعي؛ بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحقيق عوامل السلامة والأمان للمواطنين، بالإضافة إلى تركيب عدد من المطبات الصناعية بالميادين والشوارع الرئيسية؛ حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق.

وأكد المهندس أحمد عبد الرحيم أبوزيد مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الخميس، العمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى الاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية واستعادة المظهر الحضاري للأحياء، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

متابعة ميدانية لضمان جودة التنفيذ

وعلى صعيد متصل أجرى المهندس أحمد عبد الرحيم أبوزيد مدير عام مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، جولة ميدانية شملت مشروعات الرصف ببلاط الإنترلوك بمركز الخارجة، من بينها (حي القلعة، وحي عين الشيخ، وحي عين الدار) بمحيط البلد القديمة، وذلك في إطار الاهتمام المستمر بمتابعة المشروعات الجارية وتسريع وتيرة العمل على أرض الواقع.

وأشار مدير الطرق بالوادي الجديد، إلي أن الجولة تهدف إلى الوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، ومراجعة جودة الأعمال المنفذة، والتأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار نهج المديرية القائم على المتابعة الميدانية المستمرة وتحقيق التنمية المستدامة على أرض محافظة الوادي الجديد.

