وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا لبحث تطورات القضايا الإقليمية

يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تركيا غدا الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره هاكان فيدان حول القضايا الثنائية والإقليمية في ظل التوتر الراهن بين واشنطن وطهران.

تأتي الزيارة بعد اتصالات هاتفية حديثة بين فيدان ونظيره العراقي فؤاد حسين، التي ناقشت الأوضاع الإقليمية وعلاقات بغداد-أنقرة، مع التركيز على استقرار المنطقة وسط تصعيد أمريكي ضد إيران.

من المتوقع أن يغطي اللقاء مواضيع مثل التعاون الأمني، المياه، والحدود، خاصة مع دور تركيا الوسيط في قضايا الشرق الأوسط.

وتأتي الزيارة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على حلفائها وجيران إيران، بما في ذلك تهديدات ترامب للعراق، مما قد يجعل أنقرة منصة لتهدئة التوترات أو تنسيق مواقف.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

وقالت وكالة رويترز، إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وكيانات وذلك بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

وانضمت ألمانيا إلى فرنسا وإيطاليا في دعم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وفي سياق متصل ذكرت رويترز، أن الجيش الإيراني يتسلم صفقة من ألف مسيرة استراتيجية.

فرنسا تعلن دعمها لوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت دعمها لوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال الحرس الثوري الإيراني: إن التخويف عبر صناعة أجواء الحرب وإرسال حاملة الطائرات أسلوب قديم لدى المسئولين الأمريكيين.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: واشنطن تسعى عبر الحرب النفسية للتأثير على أفكار شعبنا ونحن مسيطرون على الوضع الميداني.

عراقجي: إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة وإن “اليد على الزناد”

وكان قد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة وإن “اليد على الزناد”.

وبحسب شبكة «الحدث – العربية» عبر منصتها علي موقع إكس، قال مستشار المرشد الإيراني، على شمخاني: “أي عمل عسكري أمريكي سيكون بداية حرب.. ردنا سيكون غير مسبوق وسنستهدف قلب تل أبيب”.

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي قال إن هناك من 30 إلى 40 ألف جندي متمركزين في 9 مواقع بالشرق الأوسط.

