موعد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في الإسكندرية

يترقب طلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية نتيجة امتحانات الترم الأول، والتي من المتوقع أن تظهر مطلع الأسبوع المقبل بعد اعتمادها من محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ويمكن معرفة نتيجة الترم الأول لنتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها ورفعها من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2026.

أو على بوابة التعليم الأساسي 2026 يمكن ترقب تفعيله من خلال الرابط التالي

ولا تزال تجرى الكنترولات فى محافظة الإسكندرية أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، الفصل الدراسى الأول، تمهيدا لإعلان النتيجة رسميًا خلال الأسبوع المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن لجان التصحيح انتهت من تصحيح قرابة 70%من أوراق الأسئلة لامتحانات الشهادة الإعدادية، حتى الآن.

