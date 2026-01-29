الخميس 29 يناير 2026
موعد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في الإسكندرية

يترقب طلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية نتيجة امتحانات الترم الأول، والتي من المتوقع أن تظهر مطلع الأسبوع المقبل بعد اعتمادها من محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 

ويمكن معرفة نتيجة الترم الأول لنتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها ورفعها من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2026

أو على بوابة التعليم الأساسي 2026 يمكن ترقب تفعيله من خلال الرابط التالي 
 ولا تزال تجرى الكنترولات فى محافظة الإسكندرية أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، الفصل الدراسى الأول، تمهيدا لإعلان النتيجة رسميًا خلال الأسبوع المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن لجان التصحيح انتهت من تصحيح  قرابة 70%من أوراق الأسئلة لامتحانات الشهادة الإعدادية، حتى الآن.

