اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم جلوس

كشفت محافظة الإسكندرية، أنَّ نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 سيتمّ إعلانها اليوم الأحد بعد اعتمادها من محافظ المدينة، وسيجري رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم ومحافظة الإسكندرية وستكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور في محافظة الإسكندرية الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عبر الرابط التالي ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح للحصول على النتيجة الكاملة.

http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default1.aspx

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ (117625) طالب يؤدون امتحاناتهم أمام (306) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 6 لجان للمهني، و5 لجان للصم وضعاف السمع ولجنتان للمكفوفين.

وأضاف أن المشاركين في الامتحانات 20742 مابين رؤساء لجان ومراقبين أوائل

واكدت المديرية، انه لن تؤثر إمتحانات الثانوية العامة على موعد ظهور نتيجة الشهاده الإعدادية بالمحافظة، والتي من المحتمل أن تكون مع نهاية الأسبوع المقبل، وتؤكّد المؤشرات الأولية ارتفاع نسبة النجاح بين الطلاب، مشيرة إلى أنَّه تمّ استئناف عملية تصحيح أوراق إجابات للامتحانات.

وسيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور نهاية إجازة عيد الاضحى المبارك إذ لم تنته أعمال التصحيح لجميع المواد، وفور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وأعمال المراجعة سيتمّ إعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

شهادة الاعدادية من مجموع 280 درجة موزعة على المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الرياضيات: 60 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

العلوم: 40 درجة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.