الأحد 15 يونيو 2025
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اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم جلوس

مدير تعليم الإسكندرية،
مدير تعليم الإسكندرية، فيتو

كشفت محافظة الإسكندرية، أنَّ نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 سيتمّ إعلانها اليوم الأحد بعد اعتمادها من محافظ المدينة، وسيجري رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم ومحافظة الإسكندرية وستكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور في محافظة الإسكندرية الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عبر الرابط التالي ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح للحصول على النتيجة الكاملة.

http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default1.aspx

 

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية 

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ (117625) طالب يؤدون امتحاناتهم أمام (306) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 6 لجان للمهني، و5 لجان للصم وضعاف السمع ولجنتان للمكفوفين.

وأضاف أن المشاركين  في الامتحانات 20742 مابين رؤساء لجان ومراقبين أوائل

 

واكدت  المديرية، انه لن تؤثر إمتحانات الثانوية العامة على موعد ظهور نتيجة الشهاده الإعدادية بالمحافظة، والتي من المحتمل أن تكون مع نهاية الأسبوع المقبل، وتؤكّد المؤشرات الأولية ارتفاع نسبة النجاح بين الطلاب، مشيرة إلى  أنَّه تمّ استئناف عملية تصحيح أوراق إجابات للامتحانات.

 

وسيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية  فور نهاية إجازة عيد الاضحى المبارك إذ لم تنته أعمال التصحيح لجميع المواد، وفور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وأعمال المراجعة سيتمّ إعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

 

شهادة الاعدادية من مجموع 280 درجة موزعة على المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

 

الرياضيات: 60 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

العلوم: 40 درجة

 

 

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