الأول مكفوفين بالشهادة الإعدادية في الإسكندرية: أتمنى دراسة الذكاء الاصطناعي

عبرت رباب أحمد، والدة الطالب علي عبد المنعم، الحاصل على المركز الأول في الشهادة الإعدادية للمكفوفين بمحافظة الإسكندرية بمجموع 275.5 درجة، عن سعادتها الكبيرة بتفوق نجلها، مشيرة إلى أنها ووالده كانا دومًا سندًا له، يشجعانه ويهيئان له كل الظروف المناسبة للمذاكرة والنجاح.

وقالت والدة الطالب: إن علي اجتهد طوال العام الدراسي، وكان يحرص على متابعة دروسه يوميًا، وينظم وقته بشكل دقيق، ويقسم المواد الدراسية حتى يتمكن من تحصيلها باستمرار، ما ساعده على الوصول لهذا الإنجاز عن جدارة.

ومن جانبه، قال الطالب علي محمد عبد المنعم، الذي يدرس بمدرسة نور زيزينيا للمكفوفين، إن تفوقه لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة التزامه الدراسي، واجتهاده اليومي في مراجعة المواد بطريقة برايل، مؤكدًا أن والدته كان لها دور كبير في تحويل الكتب الخارجية من الطبعة العادية إلى برايل، ما وفر له مصادر تعلم إضافية وساعده على الفهم والاستيعاب.

وأوضح علي أنه شعر بسعادة غامرة فور إعلان اسمه في المركز الأول، وكان يتوقع هذا التفوق بعد أن حصل على الدرجات النهائية في الفصل الدراسي الأول، مما منحه دفعة قوية للاستمرار بنفس الوتيرة حتى نهاية العام.

وأشار إلى أن تنظيم الوقت، دون التقيد بعدد معين من ساعات المذاكرة، كان من أسرار نجاحه، بالإضافة إلى الدعم الكبير من أسرته، وخاصة والدته، التي تعمل مدرسة لغة إنجليزية، والتي وفرت له بيئة هادئة ومحفزة للمذاكرة والمراجعة.

وأكد علي عبد المنعم أنه يطمح لمواصلة مسيرة التفوق خلال المرحلة الثانوية، ويضع نصب عينيه هدفًا واضحًا بدراسة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المرحلة الجامعية، مؤكدًا أنها مجالات المستقبل التي يحلم بأن يحقق فيها إنجازات تليق بطموحه وجهده.

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