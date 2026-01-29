برنامج الأغذية العالمي يسرح موظفيه اليمنيين بمناطق الحوثيين

18 حجم الخط

قالت وكالة فرانس برس: إن برنامج الأغذية العالمي سرح كل موظفيه اليمنيين بمناطق الحوثيين، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

100 يوم على وقف إطلاق النار

وكان برنامج الأغذية العالمي، قد أعلن أنه وسع بشكل كبير نطاق عملياته الإنسانية في قطاع غزة مع مرور 100 يوم على وقف إطلاق النار، لتصل مساعدات غذائية منقذة للحياة لأكثر من مليون شخص شهريا.

الوضع يبقى شديد الهشاشة

وقال البرنامج، إنه "برغم التقدم المحرز في درء خطر المجاعة، إلا أن الوضع يبقى شديد الهشاشة"، مؤكدا أن "الحفاظ على إمكانية الوصول عبر جميع المعابر، وتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، واستمرار وقف إطلاق النار، هي عوامل أساسية لمنع انزلاق غزة مجددا نحو الجوع الكارثي".

الأغذية العالمي: 45% من السودانيين يواجهون الجوع الحاد

وعلى الجانب الآخر قال محمد جمال الأمين، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان، فى وقت سابق من الشهر الجارى، إن الأزمة الغذائية التي تمر بها البلاد تُعد من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، في ظل تصاعد حدة النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية، مشيرًا إلى أن نحو 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد نتيجة النزوح المستمر وانعدام الاستقرار.

وأوضح المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، خلال حديثه بقناة القاهرة الإخبارية، أن مدينتي كادوقلي والفاشر تعانيان أوضاعًا إنسانية قريبة من المجاعة، في ظل تدهور مستمر في الخدمات الأساسية وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

