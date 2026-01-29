تساؤلات حول أجنحة خالية في معرض الكتاب، والإدارة تكشف السبب

18 حجم الخط

شهدت القاعة 3 بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 57 ظاهرة لافتة تمثلت في خلو عدد من منصات العرض من الكتب والمؤلفات، مما أثار تساؤلات الزوار والمتابعين حول الأسباب الكامنة وراء هذا المشهد.

وخلال جولة ميدانية لـ“فيتو” لرصد حالة الأجنحة، تباينت تفسيرات العاملين في المعرض حول هذه الظاهرة، حيث أرجعها البعض إلى عقبات لوجستية حالت دون وصول شحنات الكتب من الخارج قبل انطلاق الفعاليات، بينما أشار آخرون إلى احتمالية تعثر بعض دور النشر في سداد الالتزامات المالية الخاصة بالقيمة الإيجارية للمساحات المخصصة لها.

وتواصلت "فيتو" مع المهندس هيثم يونس، رئيس الإدارة المركزية للمعارض، الذي أوضح أن الأجنحة الفارغة تعود لثلاث دور نشر من دولة سوريا الشقيقة فقط، مؤكدًا أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو عدم اكتمال الأوراق الرسمية الخاصة بالسفر، وفي مقدمتها تأشيرات الدخول، مما أعاق وصول ممثلي تلك الدور في الموعد المحدد.

وعلى الرغم من التوضيح الرسمي، واجهت "فيتو" رئيس الإدارة المركزية للمعارض بملاحظاتها الميدانية التي كشفت عن وجود عدد أكبر من الأجنحة الخاوية تتجاوز الرقم المعلن، مشيرة إلى أنها تتبع دولا أخرى من بينها الإمارات وقطر وتركيا، ومن جانبه، أكد المهندس هيثم يونس أن البيانات الرسمية المتوفرة تشير إلى تعثر ثلاث دور نشر سورية فقط حتى الآن.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

ولا يقتصر معرض القاهرة الدولي للكتاب على بيع وشراء الكتب فحسب، بل يُعد كرنفالًا ثقافيًا واحتفاليًا لجميع أفراد الأسرة، بما يضمه من ندوات ومناقشات فكرية وحوارية، واحتفاء بالأدباء والكتاب من مختلف أنحاء العالم الذين يجتمعون على أرض مصر، إلى جانب أنشطة الطفل في جناح مخصص، والمسارح المفتوحة التي تستضيف الفرق الفنية القومية والخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.