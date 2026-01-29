"مملكة النحل" تجذب زوار معرض الكتاب لمتحف الطفل

الخميس 29 يناير 2026
أعلنت الدكتورة سهام الجوهري، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، عن مشاركة المنصات الثقافية التابعة للجمعية في فعاليات الدورة الـ 57 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر حزمة من ورش العمل العلمية التي تستهدف الأطفال والشباب.

وأكدت الدكتورة الجوهري أن هذه الورش تم تصميمها كتجارب تفاعلية تهدف في مقامها الأول إلى تبسيط المفاهيم العلمية المعقدة في مجالات الفضاء، والكيمياء، والفيزياء، وتقديمها بأسلوب ميسر. 

وأوضحت أن الجمعية تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى تحفيز فضول الأطفال وتعزيز ملكات الإبداع لديهم، عبر ممارسات عملية ممتعة تساهم بشكل مباشر في تنمية مهاراتهم البحثية.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أسامة عبد الوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، إلى أن المركز نظم ورش علمية تفاعلية حول "مملكة النحل"، شهدت إقبال كبير من رواد المعرض في نسخته الحالية.

وأضاف عبد الوارث أن الورشة أتاحت للأطفال فرصة ذهبية للتعرف على أسرار مملكة النحل، وتوزيع الأدوار بدقة بين أفرادها، وما يقوم به كل فرد لضمان استمرار الخلية. 

كما تفاعل المشاركون الصغار بشكل عملي من خلال تصميم نموذج تفاعلي يجسد دورة حياة النحل، مما ساعد في ترسيخ المعلومات العلمية لديهم بأسلوب ابتكاري بعيد عن التلقين التقليدي.

