زحام شديد على بوابات معرض الكتاب في ثامن أيامه (صور)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 لعام 2026 اليوم الثامن الموافق 29 يناير، إقبالا جماهيريا متزايد مقارنتًا بالأيام الماضية، حيث ازدحمت جميع بواباته بالزوار في الساعات الأولى من افتتاح أبوابه في تمام العاشرة صباحًا.

والتقطت عدسة “فيتو” اصطفاف الزوار أمام بوابات التذاكر والدخول، في مشهد يعكس حرص الزوار على الحضور والاستمتاع بالفعاليات الفنية والثقافية داخل المعرض.

جدير بالذكر أن سعر التذكرة من شباك التذاكر 5 جنيهات، كما يمكن شرائها عن طريق الموقع الالكتروني بـ 10 جنيهات.

ومن المتوقع أن تتزايد الأعداد في الساعات المقبلة نظرًا لأن الثلاثة أيام المقبلة هي إجازة، كما يستمر المعرض اليوم الخميس وغدًا الجمعة حتى الساعة التاسعة مساءً ليتيح فرصة أكبر للزوار للاستمتاع بأجواء ونشاطات معرض الكتاب المختلفة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

ولا يقتصر معرض القاهرة الدولي للكتاب على بيع وشراء الكتب فحسب، بل يُعد كرنفالًا ثقافيًا واحتفاليًا لجميع أفراد الأسرة، بما يضمه من ندوات ومناقشات فكرية وحوارية، واحتفاء بالأدباء والكتاب من مختلف أنحاء العالم الذين يجتمعون على أرض مصر، إلى جانب أنشطة الطفل في جناح مخصص، والمسارح المفتوحة التي تستضيف الفرق الفنية القومية والخاصة.

