ميركاتو الأهلي، توروب يتلقى خبرا سعيدا في رحلة تنزانيا

18 حجم الخط

تلقى الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي نبأ سعيدا قبل انطلاق رحلة الفريق إلي تنزانيا اليوم لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة بعد غد السبت في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر: إن الجهاز الطبي أبلغ الدنماركي توروب بمشاركة عمرو الجزار مدافع الفريق الجديد لأول مرة في التدريبات الجماعية خلال رحلة تنزانيا، خاصة وأن اللاعب منذ انتقاله من صفوف البنك الأهلي خاض تدريبات تأهيلية فقط للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى غادرت إلى تنزانيا صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد جراديشار بعد موافقة النادي على رحيله إلى الدوري المجري.

قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أحمد بيكهام – عمرو الجزار – ياسين مرعي – محمد هاني – أحمد عيد – كوكا –يوسف بلعامري –– محمد شكري.



خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد زيزو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه.



خط الهجوم: مروان عثمان – محمد شريف

وفاز النادي الأهلي مؤخرًا على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى وادي دجلة بالدقيقة 25.

كما سجل أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

ونجح المهاجم مروان عثمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 ليضع أول بصماته مع الفريق بعد انضمامه من سيراميكا.

بينما سجل زياد أسامة هدف دجلة الوحيد في الدقيقة 94.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.