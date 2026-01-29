ختام فعاليات الفوج الثالث من رحلات "اعرف بلدك" بالوادي الجديد

18 حجم الخط

اختتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الفنية والثقافية، فعاليات الفوج الثالث من رحلات اعرف بلدك لـ محافظة الوادي الجديد، والذي استمر خلال الفترة ٢٤- ٢٩يناير الجاري، بمشاركة ٥٠ شابا وفتاة من مختلف المحافظات.

وأوضح محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الخميس، أن البرنامج تضمن زيارة واحات الفرافرة والداخلة والخارجة (الصحراء البيضاء - المليون ونصف المليون فدان - مزارع جهينة - مقابر المزوقة - ارض الأمهاد - الآبار الكبريتية - مدينة القصر الإسلامية - منطقة المخربشات - بلاط الإسلامية - معبد هيبس - معبد الغويطة - مقابر البجوات - مصانع البلح - الكثبان الرمليةً) إلى جانب حفلات فلكورية وجوالات بالأسواق المحلية.

وأشار مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى استمرار أفواج اعرف بلدك إلى محافظة الوادي الجديد حتى النصف الأول من شهر فبراير ٢٠٢٦.

نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي رحلات " اعرف بلدك "

والتقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، في وقت سابق أعضاء الفوج الثاني من رحلات "اعرف بلدك" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة؛ لتعزيز الانتماء لدى الشباب في الفئة العمرية من ١٨ حتى ٤٥ عامًا وإتاحة الفرصة للتعرف على المقومات السياحية والحضارية والمشروعات القومية بالمحافظة، وذلك خلال زيارتهم لمقابر البجوات الأثرية بمدينة الخارجة في ختام محطات جولتهم التي شملت عدد من مراكز المحافظة.

ورحبت نائب المحافظ بالفوج واستمعت إلى انطباعتهم عن جولتهم بالمزارات المختلفة بالمحافظة ومقترحاتهم لتطوير وتحسين الخدمات المتاحة، كما استعرضت معهم أبرز المقومات التنموية والخدمية والمشروعات المُنفذة بالمحافظة، وجهود القيادة السياسية في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.