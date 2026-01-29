إحالة 3 سيدات للمحاكمة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة 3 سيدات لمحكمة الجنح بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام بدون تمييز مقابل مبالغ مالية في الجيزة.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام 3 سيدات باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

التحريات أكدت استهدافهن الرجال راغبي المتعة دون تمييز، واتخاذهم من نطاق محافظة الجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهم غير المشروع



نتائج الضبط

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمات في نطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهن 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهة المتهمات، أقروا بارتكاب الوقائع على النحو الذي أسفرت عنه التحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

عقوبة إعلان الدعارة عبر الوسائل المختلفة



وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.



وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام



وطبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء

ووفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

