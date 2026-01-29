تصل إلى 12 ألف ريال، أسعار تذاكر حفل محمد عبده في مدينة الخُبر

18 حجم الخط

يحيي الفنان محمد عبده مساء اليوم الخميس حفلا غنائيا في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.

حفل محمد عبده في الخبر

وكشفت الشركة المنظمة عن أسعار الحفل، وبدأت من 890 ريال سعودي وحتى 12 الف ريال سعودي.

ومن ناحية أخرى، تألق محمد عبده في حفل افتتاح مهرجان "فبراير الكويت" في نسخته الجديدة، حيث أحياه فنان العرب محمد عبده، الذي قدم مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

وتألق محمد عبده على المسرح بأدائه الرائع، ليكون الحفل بداية مميزة لهذا الحدث الفني الكبير.

وفي ذات السياق، تصدر فنان العرب محمد عبده حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد زيارة صديق عمره، الفنان عبد الله الرويشد، له خلال بروفات الحفل، مما أضفى مزيدًا من الأجواء الودية والمميزة على التحضيرات.

