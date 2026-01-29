تعرف على أسعار تذاكر حفل أحمد سعد في مدينتي

18 حجم الخط

يحيي الفنان أحمد سعد حفلا في مديني يوم 5 فبراير المقبل، بعد إحيائه مؤخرا عدة حفلات غنائية

وكشفت الشركة المنظمة لحفل أحمد سعد عن أسعار التذاكر، وبدأت من 9 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه.

من ناحية أخرى كان الفنان أحمد سعد قال إن السعودية لها مكانة خاصة في قلبه، مشيرا إلى أن الجمهور السعودي من أكثر الداعمين له في مسيرته بعد الجمهور المصري.

وأوضح أحمد سعد في تصريحات تلفزيونية، أن معظم المتابعين لديه علي منصات التواصل الاجتماعي يحملون الجنسية السعودية.

ويأتي هذا اللقاء بعد إثارة أحمد سعد للجدل في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته عن برنامج the voice.

وتصدر الفنان أحمد سعد، في الساعات الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن برنامج the voice.

وعلق الفنان أحمد سعد علي الجدل المثار، وأوضح أنه تلقى هجوما عنيفا من قبل الجمهور اليمني بسبب خروج المتسابق اليمني أحمد عواد، مشددا على احترامه للجمهور اليمني.

وأكد أحمد سعد أنه يكن كل الاحترام لكل القائمين على برنامج the voice.

وكان الفنان أحمد سعد قد أثار الجدل بعد تصريحه أنه تعرض للخداع من تجربته في برنامج The Voice، واصفا “سير النتائج بأنه كان في اتجاه معين”.

تلك التصريحات التي تضرب مصداقية البرنامج وشعبيته المستمرة لدى الجمهور العربي على مدار سنوات طويلة جعلت مجموعة MBC تصدر بيانًا رسميًّا، حيث أكد بسام البريكان، المتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC، ومدير عام التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والمسئولية الاجتماعية في المجموعة، أن الهدف الأساسي من برنامج The Voice يتمثل في اكتشاف المواهب الحقيقية والاهتمام بها ودعمها، وليس التركيز فقط على الفوز أو الخسارة.

وأضاف في البيان الرسمي أن The Voice برنامج ترفيهي تنافسي، وتلك الطبيعة لا تتغير مهما كانت النتائج، مشيرًا إلى أن البرنامج يُنتج وفق معايير عالمية ثابتة منذ موسمه الأول وحتى الموسم الأخير، باعتباره جزءًا من صيغة عالمية معتمدة، وليس مجرد نسخة محلية.

ولفت إلى أن مجموعة MBC تحرص على تقديم برامجها بأعلى مستويات الجودة المهنية، من حيث الإعداد والتنفيذ والإنتاج، مستندة إلى خبرة تتجاوز 30 عامًا في صناعة المحتوى الترفيهي.

كما أشار إلى أن برنامج The Voice حقق نجاحًا لافتًا خلال الأسابيع الماضية على مستوى الوطن العربي، وتصدّر مؤشرات التفاعل والترند، وهو ما يعكس أهمية هذا النوع من البرامج، وشعبيته المستمرة لدى الجمهور العربي على مدار سنوات طويلة.

