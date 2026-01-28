إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز في مقلة بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في انفجار أنبوبة غاز في مقلة أسفل منزل مكون من 4 أدوار في السنبلاوين بجوار كوبري القنطرة بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بانفجار أنبوبة غاز في مقلة أسفل منزل مكون من 4 أدوار ووقوع مصابين.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف وتم التعامل مع الحريق وتبين إصابة 3 أشخاص بحروق.

اسماء المصابين وتفاصيل الإصابات

وبالفحص تبين إصابة “روماني ع ب”42 سنة بحروق من الدرجة الثانية باليد اليمنى والذراع الأيسر، "أحمد ا ف" ٣٢ سنة بحرق من الدرجة الأولى بالوجه والقدم والأيدي و"محمد ع ط " ٢٣ سنة بحرق من الدرجة الأولى بالوجه والقدم والأيدي، وتم السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

أصيب شخصان بحروق نتيجة انفجار أنبوبة، في الشارع الكبير قرية بدواي مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

إصابة شخصين بحروق في انفجار اسطوانة غاز ببدواي

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق نتيجة انفجار انبوبة في الشارع الكبير قرية بدواي مركز المنصورة

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المنصورة لموقع الحريق، وتبين إصابة شخصين وجرى نقلهم لـمستشفي المنصورة الدولي .

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابة

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “ فايزة س ع” 40 سنة من بدواى بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والصدر والكفين والقدمين، و" السيد ع ر" 45 سنة بدواى، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والكفين



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

