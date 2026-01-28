مسلسل صحاب الأرض حصريًا على "ON" في رمضان

18 حجم الخط

أعلنت قناة "ON" عن عرض مسلسل "صحاب الأرض" حصريًا على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.

المسلسل يشارك فيه عدد كبير من الفنانين وهو من بطولة إياد نصار ومنة شلبي وكامل الباشا وعصام السقا وتارا عبود، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي.

أحداث المسلسل

يقدم المسلسل معالجة فنية عميقة للمأساة الإنسانية في فلسطين، من خلال قصة حب استثنائية تنشأ في خضم الحرب على غزة، حيث تصبح المشاعر الصادقة هي الملاذ الوحيد للأبطال لمواجهة قسوة الواقع.

وفي وقت سابق كشفت الشركة المتحدة عن مجموعة صور من كواليس مسلسل صحاب الأرض لـ منة شلبي وإياد نصار وكشفت عن بعض المشاهد المؤلمة التي تعكس معاناة غزة.

ويشارك في العمل بجانب منة شلبي وإياد نصار كل من: آدم بكري، وكامل الباشا، ويتم المفاوضات مع بعض النجوم الفلسطينيين كي يشاركوا في العمل أيضًا، العمل، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي.

منة شلبي

وكانت أعلنت الفنانة منة شلبي في وقت سابق عن زواجها من المنتج أحمد الجنايني، بعدما حاصرتهما الشائعات خلال الفترة الماضية، والتي واجهها الثنائي بالصمت، حيث أغلق الجنايني حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي قررت فيه منة ألا ترد عن تلك الأخبار المتداولة.

