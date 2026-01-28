الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل صحاب الأرض حصريًا على "ON" في رمضان

مسلسل صحاب الأرض،
مسلسل صحاب الأرض، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت قناة "ON" عن عرض مسلسل "صحاب الأرض" حصريًا على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك. 

المسلسل يشارك فيه عدد كبير من الفنانين وهو من بطولة إياد نصار ومنة شلبي وكامل الباشا وعصام السقا وتارا عبود، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي.

 

أحداث المسلسل

 

يقدم المسلسل معالجة فنية عميقة للمأساة الإنسانية في فلسطين، من خلال قصة حب استثنائية تنشأ في خضم الحرب على غزة، حيث تصبح المشاعر الصادقة هي الملاذ الوحيد للأبطال لمواجهة قسوة الواقع.

 

وفي وقت سابق كشفت الشركة المتحدة  عن مجموعة صور من كواليس مسلسل صحاب الأرض لـ منة شلبي وإياد نصار وكشفت عن بعض المشاهد المؤلمة التي تعكس معاناة غزة. 

 

ويشارك في العمل بجانب منة شلبي وإياد نصار كل من: آدم بكري، وكامل الباشا، ويتم المفاوضات مع بعض النجوم الفلسطينيين كي يشاركوا في العمل أيضًا، العمل، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي.

 

منة شلبي

 

وكانت أعلنت الفنانة منة شلبي في وقت سابق عن زواجها من المنتج أحمد الجنايني، بعدما حاصرتهما الشائعات خلال الفترة الماضية، والتي واجهها الثنائي بالصمت، حيث أغلق الجنايني حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي قررت فيه منة ألا ترد عن تلك الأخبار المتداولة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل صحاب الأرض قناة ON مسلسلات رمضان أبطال مسلسل صحاب الأرض

مواد متعلقة

عصام السقا: سعادتي كبيرة بالمشاركة في مسلسل "صحاب الأرض"
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام بالشوط الأول

ارتفاع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا المتصدر 2/3 في الدوري الممتاز

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية