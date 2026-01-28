واشنطن تزعم: لينين نفسه ما كان ليعترف بنظام الحكم الحالي في كوبا

18 حجم الخط

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن النظام السياسي والاقتصادي الحالي في كوبا لا علاقة له بـ الماركسية الكلاسيكية أو الشيوعية.

النظام السياسي والاقتصادي الحالي في كوبا لا علاقة له بالماركسية الكلاسيكية أو الشيوعية

وأعرب روبيو عن اعتقاده بأنه حتى فلاديمير لينين لوكان حيا لما اعترف بنموذج الحكم الذي تطور في الجزيرة، وذلك وفقا لتعبيره.

وفي حديثه أمام جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أكد روبيو أن كوبا لا تزال دولة ذات اقتصاد مختل وظيفيا.

وبحسب «روسيا اليوم»، قال روبيو: "يمكن تسمية هذا النظام بالماركسي أو الشيوعي، لكن حتى لينين لم يكن ليعترف بنسخة الماركسية والشيوعية التي تم تطبيقها في كوبا".

ووفقا لوزير الخارجية، تعوّل السلطات الأمريكية على تغيّر الوضع في الجزيرة وظهور ظروف مواتية لتغيير نظام هذه الدولة.

وأشار روبيو إلى أن كوبا، من وجهة نظر الولايات المتحدة، لا تزال دولة متخلفة اقتصاديا.

تولي وزير الخارجية الأمريكي منصب رئيس كوبا فكرة جيدة

في وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تولي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منصب رئيس كوبا بأنها "فكرة جيدة".

وقبل ذلك، لم يستبعد ترامب أن عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس كانت بالنسبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، المولود لأبوين مهاجرين من كوبا عملا انتقاميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.