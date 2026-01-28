الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي: مجلس السلام ليس بديلا عن الأمم المتحدة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن "مجلس السلام" الذي شكلته الولايات المتحدة ليس بديلا عن الأمم المتحدة.

مجلس السلام ليس بديلا عن الأمم المتحدة

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضاف روبيو، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "إنه ليس بديلا عن الأمم المتحدة، ولكن في حالة غزة، لم تقدم الأمم المتحدة سوى القليل من المساعدة، باستثناء الطعام".

ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في قضايا السلم والأمن الدوليين

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار في وقت سابق، إلى أن "مجلس السلام الذي شكله قد يحل محل الأمم المتحدة"، التي انتقدها لعدم فعاليتها في إنهاء الحروب.

وفي وقت سابق، أكد الرئيسان البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي على ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في قضايا السلم والأمن الدوليين، في سياق ردود الأفعال حول إنشاء "مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقد الرئيس البرازيلي مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول "مجلس السلام"، معتبرا إياها "محاولة لإنشاء نسخة موازية من الأمم المتحدة للسيطرة عليها".

مجلس السلام الأمم المتحدة الولايات المتحدة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غزة ترامب الرئيس الأمريكى

