ثقافة وفنون

دينا السقا: "دم التوت" تتحدث عن تأثير الطفولة على الجانب المظلم فينا

قالت دينا السقا، مؤلفة رواية دم التوت إن الرواية لا تقوم في الأساس على جريمة تقليدية، بل تركز على الأسرار الخفية في حياة البشر التي يحاول الإنسان إخفاءها حفاظا على صورته أمام الآخرين.

وأضافت خلال استضافتها عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني ومها بهنسي أن إخفاء هذه الأسرار لا يعني بالضرورة أنها عيوب أو أمور مشينة، وأن الرواية تسعى إلى إعادة تعريف مفهوم السر، باعتباره جزء إنساني طبيعي من تكوين الشخصية.

 

دلالات رمزية واضحة

وصرحت دينا السقا مؤلفة رواية دم التوت بأن عنوان الرواية وغلافها يحملان دلالات رمزية واضحة، ويشيران إلى البراءة، مؤكدة أن دم التوت يعبر عن براءة مفقودة أو منتهكة، وليس عن العنف بمعناه المباشر وأنها تعمدت إبراز أثر الطفولة بشكل واضح داخل الأحداث، مؤكدة أن كثير من السلوكيات المنحرفة يكون لها جذور عميقة في سنوات التكوين الأولى في الطفولة.

 

معرض الكتاب

وشهدت اليوم بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، مع انطلاق اليوم السابع من أيامه، إقبالًا كبيرًا من الزوار، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

واصطف العشرات من رواد المعرض في طوابير أمام شباك التذاكر، فيما شهدت البوابات تواجدًا مكثفًا لأعضاء فريق “أنا متطوع”، الذين عملوا على تسهيل دخول الجمهور وتنظيم حركة الزوار إلى أرض المعرض منذ الساعات الأولى لبدء اليوم.

