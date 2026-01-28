إعلام الوادي الجديد يبحث تنفيذ حملة "تنمية الأسرة المصرية"

18 حجم الخط

قالت دعاء سعد نائب مدير إعلام الوادي الجديد، إن الحملة الإعلامية "تنمية الأسرة المصرية" تستهدف تدعيم المرأة من خلال الارتقاء بجودة حياة المواطن والخصائص السكانية بعدد البرامج المختلفة التي تقدمها الدولة والتى جاء على رأسها التمكين الاجتماعي والاقتصادي المرأة باعتبارها شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

جاء ذلك فى إطار الحملة الإعلامية تنميه الأسرة المصرية وخلال عقد إدارة إعلام الوادي الجديد، ندوة حول تمكين المرأة... الفرص والتحديات وذلك بتوجيهات د. أحمد يحى رئيس قطاع الإعلام الداخلى برعاية ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات واشراف حمدى سعيد رئيس الادارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد.

وتحدث فيها الشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف وإسماعيل عبد الغافر مدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، وشارك فيها جمهور متنوع من مختلف القطاعات ومنظمات المجتمع المدنى ومكلفات الخدمة العامة.

تحدث في الندوة الشيخ رمضان يوسف عن آليات تمكين المرأة فى الإسلام موضحا كيف كانت تعيش المرأة ماقبل الاسلام فى ظل غياب الكرامة والحقوق ثم شرح كيف اعاد الاسلام للمرأة كرامتها من خلال الحقوق التى منحها لها والتى منها الحق فى الحياة والمساواة فى التعليم والتعلم والمساواة فى العمل والحقوق فى المواريث والزواج والمشاركة المجتمعية والحماية من الظلم والعنف.

ومن جانبه تناول اسماعيل عبد الغافر، دور جهاز تنمية المشروعات فى التمكين الاقتصادى للمرأة والفتاة من خلال الخدمات التى يقدمها مثل البرامج التدريبيه لريادة الاعمال والتأهيل لسوق العمل ومنها المهارات الريادية - ولد فكرة مشروعك - كيفية اعداد دراسة الجدوى - كيفية إدارة المشروع.

كما تحدث عن عوامل نجاح المشروع مؤكدا أن رأس المال ليس العامل الرئيسى للنجاح، مشيرا إلى بعض نماذج المشروعات الناجحة وأسباب النجاح.

وفى نهاية اللقاء دارت بعض التساؤلات عن الذمة المالية للزوجة وهل واجب على الزوجة المشاركة بجزء من دخلها لمساعدة الزوج؛ هل يحق للزوج منع الزوجة من الخروج للعمل؛ كيف يستطيع الشباب الاستفادة من البرامج التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات؛ وهل الجهاز يساعد على تسويق المنتجات.

