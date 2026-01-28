الأربعاء 28 يناير 2026
أخبار مصر

حماية المستهلك: السلع الأساسية متوفرة وأسعارها مستقرة قبل رمضان

أكد جهاز حماية المستهلك رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء.

وقال  إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستهدف التلاعب بالأسعار، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية لحالة الأسواق وسلاسل الإمداد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لا سيما مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان. 

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجهاز مع مجلس الإدارة الإ بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، حيث شدد على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية بكافة المحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين، وشرطة التموين، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط والتوازن داخل الأسواق.

وطمأن رئيس الجهاز المواطنين بتوافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار عادلة، محذرًا من السلوكيات الخاطئة وعلى رأسها التخزين المُفرط، لما له من تأثير مباشر في رفع الأسعار دون مبرر والإضرار باستقرار السوق.

و أكد السجيني أن جهاز حماية المستهلك مستمر في تكثيف الحملات الرقابية المشددة خلال شهر رمضان المُعظم، خاصة على السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، لضمان سلامة المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات سعرية غير مبررة، مشددًا على التزام الجهاز الكامل بحماية حقوق المستهلك وصون قدرته الشرائية وتعزيز استقرار السوق المحلي.

 

