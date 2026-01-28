جنايات دمنهور تؤجل محاكمة قتلة شاب داخل منزله لجلسة 21 فبراير

18 حجم الخط

​قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل شاب عمدًا داخل مسكنه بإحدى قرى مركز دمنهور، إلى جلسة 21 فبراير المقبل، وذلك للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والمجني عليه، عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، وعضوية المستشارين ميسرة الدسوقي عبد السميع، محمد عبد القادر عبد الحميد، وحسام محمد أبو فطيرة.

​أمر الإحالة وتفاصيل الجريمة

​كان المستشار عمرو عوض، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال ​أشرف م.ع(30 عامًا – عامل) ​محمد م ع ا (24 عامًا – عامل)،​إلى المحاكمة الجنائية في القضية المقيدة برقم 1995 لسنة 2025 جنايات كلي وسط دمنهور، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه "أسامة عوض محمد موسى".

​عدة طعنات وضربات قاتلة استقرت في رأسه وأنحاء متفرقة من جسده

​كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على الخلاص من المجني عليه، وأعدا لذلك أسلحة بيضاء (سكاكين)، وتوجها إلى منزله حيث باغتاه بعدة طعنات وضربات قاتلة استقرت في رأسه وأنحاء متفرقة من جسده، مما أدى لوفاته في الحال غارقًا في دمائه، وفقًا لما أثبته تقرير الصفة التشريحية، ​إلى جانب تهمة القتل العمد، واجه المتهمان تهمة إحراز أسلحة بيضاء "سكاكين" بدون مسوغ قانوني، وقررت النيابة العامة استمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، مع الإشارة إلى أن المتهم الأول رهن الحبس عقب الإفراج عنه في قضية أخرى، لتستكمل المحكمة إجراءات محاكمتهما في الموعد المحدد للمرافعة.

