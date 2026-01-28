معارض "أهلا رمضان" وملفات التصالح أبرز موضوعات تنفيذي كفر الشيخ (صور)

18 حجم الخط

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات التنفيذية والخدمية

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على تغيير اسم شارع الإسكندرية ليصبح شارع اللواء صبري القاضي، محافظ كفرالشيخ الأسبق، بمحور غرب مدينة كفرالشيخ، تقديرًا لما قدمه من جهود وخدمات للمحافظة.

كما هنأ محافظ كفرالشيخ جامعة كفر الشيخ لحصولها على المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي في دورتها الرابعة، موجهًا بضرورة مشاركة جميع القطاعات بالمحافظة في الدورة الخامسة من الجائزة وكافة المبادرات الوطنية، بما يعزز مكانة كفرالشيخ في الصدارة بمختلف المجالات.

واستعرض محافظ كفرالشيخ عددًا من المبادرات الجاري تنفيذها بجميع القرى والمدن والمراكز، من بينها مبادرة «كفرالشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء وتحسين البيئة، ومبادرة «تأهيل الطرق» لرفع كفاءة وتمهيد الطرق، ومبادرة «كفرالشيخ بتنور» لتطوير منظومة الإنارة العامة، ومبادرة «كفرالشيخ نظيفة» للارتقاء بمنظومة النظافة، ومبادرة «من التكهين إلى التشغيل» لصيانة المعدات والمركبات بدلًا من تكهينها، حفاظًا على المال العام.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن تلك المبادرات تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن ملفات الطرق والرصف والنظافة والإنارة تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مع المتابعة الميدانية المستمرة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

كما تابع محافظ كفرالشيخ خلال الاجتماع موقف منظومة التصالح على مخالفات البناء ونسب الإنجاز المحققة وملفات التقنين، إلى جانب التطبيق الإلكتروني الخاص بإجراءات التقنين، مشيرًا إلى تنظيم ورش عمل عملية للتقنين بما يتوافق مع القوانين واللائحة التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025 والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات وفقًا للمدة المحددة.

وناقش محافظ كفرالشيخ مستجدات الموجة الـ28 لإزالة التعديات، موجهًا ببذل المزيد من الجهد لتحقيق حصول المحافظة على المركز الأول بنهاية الموجة، إلى جانب متابعة منظومة المتغيرات المكانية، موجهًا الشكر لمديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المشاركة على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات والتنسيق والتنفيذ الفوري للإزالات من المهد.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم تنظيم معارض «أهلًا رمضان» بجميع المراكز والمدن منذ بداية شهر شعبان، لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن كاهل أهالينا.

