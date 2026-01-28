الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صرف الإسكندرية تواصل أعمال إصلاح هبوط أرضي بخط طرد سموحة الجديدة

أعمال إصلاح هبوط
أعمال إصلاح هبوط أرضي بخط طرد سموحة الجديدة
18 حجم الخط

تواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة المهندس سامي قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بخط طرد سموحة الجديدة، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة للحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي واستقرار الشبكات.

فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"

من الجرجار إلى الخيامية، تعرف على الزي التقليدي المصري بمعرض الكتاب

وأوضح المهندس سامي قنديل أن فرق الطوارئ التابعة للشركة تحركت فور تلقي البلاغ، حيث تم تأمين موقع الهبوط وبدء الأعمال الفنية اللازمة لإصلاح الخط، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار إلى أن الأعمال تُنفذ وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، مع المتابعة الميدانية المستمرة من القيادات التنفيذية بالشركة، لضمان سرعة الإنجاز وعودة الوضع إلى طبيعته فور الانتهاء من الإصلاحات.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الشركة تعمل على مدار الساعة من خلال فرق التشغيل والصيانة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، في إطار حرصها على تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة الصرف الصحي بالاسكندرية المهندس سامي قنديل

مواد متعلقة

فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"

من الجرجار إلى الخيامية، تعرف على الزي التقليدي المصري بمعرض الكتاب

إحباط محاولة جلب مخدرات بـ110 ملايين جنيه باستخدام طائرة درون
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بنسبة نجاح 85.29%، محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

محافظ القاهرة: حرصنا على التدقيق والعدالة في لجان حصر قانون الإيجار القديم

الطقس الآن، رمال مثارة وأتربة عالقة وانخفاض مستوى الرؤية

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية