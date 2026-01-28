صرف الإسكندرية تواصل أعمال إصلاح هبوط أرضي بخط طرد سموحة الجديدة

18 حجم الخط

تواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة المهندس سامي قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بخط طرد سموحة الجديدة، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة للحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي واستقرار الشبكات.

وأوضح المهندس سامي قنديل أن فرق الطوارئ التابعة للشركة تحركت فور تلقي البلاغ، حيث تم تأمين موقع الهبوط وبدء الأعمال الفنية اللازمة لإصلاح الخط، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار إلى أن الأعمال تُنفذ وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، مع المتابعة الميدانية المستمرة من القيادات التنفيذية بالشركة، لضمان سرعة الإنجاز وعودة الوضع إلى طبيعته فور الانتهاء من الإصلاحات.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الشركة تعمل على مدار الساعة من خلال فرق التشغيل والصيانة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، في إطار حرصها على تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين.

