حبس أفراد عصابة أجنبية بتهمة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة بالجيزة

أمرت  النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من 21 شخصا أجنبيا يحملون جنسيات عربية وأخرى أفريقية متهمين بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة ومحاولة إدخالها إلى البلاد، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


البداية كانت عندما وردت معلومات إلى  الادارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من نطاق الجيزة مكانا للاختباء، على الفور شكلت قوات الامن فريق بحث وتحري أسفر جهوده عن تحديد المتهمين. 


وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة امنية في مداهمة أماكن تواجد المتهمين، وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم 3 كيلو جرام من مخدر الكوكايين، وكميات كبيرة من مخدر الحشيش والآيس والهيدرو، والأقراص المخدرة، كما ضبط بحوزتهم طائرة درون كانوا يستخدمونها في تأمين عمليات الجلب والترويج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون  
 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

الجريدة الرسمية