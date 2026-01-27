الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيطري دمياط يطلق اليوم قافلة علاجية مجانية موسعة بقرية العنانية

قافلة علاجية بيطرية،
قافلة علاجية بيطرية، فيتو
​​تستعد مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط بقيادة الدكتور فتحي عبد العال لإطلاق قافلة بيطرية مجانية شاملة صباح اليوم الثلاثاء بقرية العنانية وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم صغار المربين وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية في المناطق الريفية.

 

شراكة إستراتيجية لتقديم خدمات طبية متكاملة

​تأتي هذه القافلة تجسيدًا للدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به المديرية بالتعاون الوثيق مع كلية الطب البيطري بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومستشفى بروك الخيري المتخصص في علاج الفصيلة الخيلية لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية التي تشمل الفحص والكشف وصرف العلاج بالمجان لكافة الحالات التي سيتم استقبالها خلال اليوم بمشاركة نخبة من المتخصصين والأطباء.

توعية وإرشادات لزيادة الإنتاجية الحيوانية

​تتضمن أعمال القافلة تقديم ندوات ارشادية وتوعوية مكثفة للمزارعين حول أساليب التغذية السليمة وطرق الوقاية من الامراض الوبائية والمعدية وسبل تحسين الانتاجية الحيوانية بما يضمن الحفاظ على سلامة القطيع القومي وزيادة دخل صغار المربين في القرى وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح اليوم العلاجي.

 

استمرارية الدور الخدمي لمديرية الطب البيطري

​تعد هذه الفعالية استكمالا لسلسلة النجاحات التي تحققها القوافل البيطرية المشتركة في الوصول الى أبعد المناطق لتقديم الدعم الفني والطبي والبيطري وتوفير الرعاية اللازمة للحيوانات والخيول بآليات حديثة تضمن تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لأهالي قرية العنانية والمناطق المجاورة لها دعمًا للاقتصاد الريفي بالمحافظة.

