خسائرة تبلغ 50 تريليون ريال يوميا، وزير الاتصالات الإيراني يحذر من انقطاع الإنترنت

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن وزير الاتصالات الإيراني حذر من الخسائر الاقتصادية التي تتسبب فيها انقطاع الإنترنت، مقدرا حجم الضرر اليومي الناجم عن الانقطاعات بنحو 50 تريليون ريال إيراني على الاقتصاد الوطني.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي إن "حالات الانقطاع الأخيرة للإنترنت تسببت في خسائر يومية تقارب 5000 مليار ريال في صلب الاقتصاد الرقمي، وحوالي 50 ألف مليار ريال على مستوى الاقتصاد الوطني الإجمالي".

وأضاف هاشمي أن نحو 10 ملايين شخص يعملون في قطاع الاقتصاد الرقمي، مما يستدعي "اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة للحد من هذه الأضرار واستقرار البنية التحتية للاتصالات".

وقبل أيام قدرت وسائل إعلام إيرانية أن قطع الإنترنت في إيران تسبب في خسائر اقتصادية تقدر بين 20 و30 تريليون ريال إيراني يوميا.

وكانت السلطات الإيرانية قد لجأت إلى قطع الإنترنت في البلاد إثر احتجاجات شعبية على هبوط سعر صرف الريال الإيراني في ديسمبر الماضي، تحولت لتظاهرات وأعمال شغب ضد السلطات، ووقع انقطاع شامل في 8 يناير 2026.

وشددت السلطات الإيرانية إجراءاتها الأمنية لمواجهة الاحتجاجات الكبيرة التي تشهدها البلاد على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية الإنسانية وانخفاض قيمة العملة المحلية.

