بدء مقابلات المرشحين لمنصب رئيس لجنة ومراقب للثانوية بالغربية

بدء مقابلات المرشحين لرئيس لجنة ومراقب للثانوية بالغربية
أعلن ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بدء انعقاد لجنة مقابلات المرشحين للعمل رؤساء لجان سير ومراقبين أوائل لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026.

محافظ الغربية يستقبل السفير الكندي لبحث التعاون بمشروعات التنمية المستدامة بالمحلة

جامعة طنطا تظهر في 7 مجالات ضمن تصنيف التايمز العالمي للتخصصات 2026

 جاء ذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالغربية على اختيار أفضل العناصر القادرة على تحمل مسؤولية إدارة الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

أجريت المقابلات بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية التابعة لإدارة شرق طنطا وبحضور عدد من القيادات التعليمية والتنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة.

واستهدفت مقابلات اليوم الأول المرشحين من الإدارات التعليمية بشرق طنطا وزفتى وسمنود حيث تم تقييم المتقدمين وفقا للمعايير الدقيقة التي تركز على الكفاءة المهنية والخبرة الإدارية والقدرة على التعامل مع المواقف المختلفة والتي قد تطرأ أثناء سير الامتحانات بما يضمن الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة خلال المقابلات أهمية الدور المحوري الذي يقوم به رؤساء اللجان والمراقبون الأوائل في إنجاح امتحانات الثانوية العامة مشددا على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الامتحانية المنظمة الواردة من الوزارة والتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات بما يحقق مصلحة الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أن المقابلات لاختيار السادة المرشحين لرئيس لجنة ومراقب أول لـ امتحانات الثانوية العامة تتم على مدار ثلاثة أيام تبدأ من اليوم وتنتهي الأربعاء المقبل حيث تم توزيع الإدارات التعليمية على تلك الفترة وفق جدول زمني محدد بما يضمن تنظيم العمل وتوفير الوقت والجهد، وسير أعمال المقابلات في انتظام وسهولة.

