وفد المحامين يلتقي وكلاء نيابة النزهة بعد إخلاء سبيل أعضاء النقابة

أخلت النيابة سبيل المحامين المتهمين، في واقعة نيابة النزهة، وذلك عقب انتهاء التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

وقال المحامي ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة:" أخلى سبيل كل من أمين هيثم أمين حسن، وعادل محمد عادل محمد، وخرجوا بصحبة الدكتور عبد الحليم علام النقيب العام الدكتور من مكتب النائب العام الآن، موجهًا الشكر للمحامين الذين تضامنوا أمام مكتب النائب العام منذ أمس وحتى الآن".

وشهد مقر النيابة حضور وفد من نقابة المحامين برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، يرافقه عدد من نقباء النقابات الفرعية، وأعضاء مجلس النقابة العامة، حيث عقدوا لقاءً مع وكلاء النيابة العامة لاحتواء تداعيات الأزمة.

ووجّه وفد النقابة الشكر والتقدير إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، وقيادات النيابة العامة، على إدارة الأزمة بحكمة وحياد، والتعامل مع الأحداث في إطار من القانون والموضوعية، بما أسهم في سرعة إنهاء الموقف وإخلاء سبيل المحامين.

