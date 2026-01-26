الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

6.5 مليار دولار خلال 2025، الصادرات الهندسية تسجل أعلى قمة في تاريخها

شريف الصياد
شريف الصياد
18 حجم الخط

واصلت  الصادرات الهندسية المصرية تحقيق أداء قوي خلال عام 2025، مسجلة نموا بنسبة 13% مقارنة بعام 2024، لتصل إلى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار في العام السابق، محققة بذلك أعلى قيمة تصديرية في تاريخ قطاع الصناعات الهندسية وفق تقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

الصادرات الهندسية تسجل أعلى قمة في تاريخها

وعلى المستوى الشهري، سجل شهر ديسمبر 2025 قفزة غير مسبوقة في أداء الصادرات الهندسية، حيث ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بديسمبر 2024، لتبلغ قيمة الصادرات نحو 620.6 مليون دولار مقابل 525.3 مليون دولار، وهو ما يمثل أعلى قيمة شهرية تسجلها الصادرات الهندسية المصرية على الإطلاق.

وقال  المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: إن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس نجاح الجهود المشتركة بين المجلس والشركات المصدرة والجهات الحكومية، مؤكدا أن القطاع الهندسي استطاع تجاوز التحديات العالمية وتحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة في أكبر قفزة للقطاع الهندسي.

وأضاف الصياد أن الأداء الاستثنائي لشهر ديسمبر يمثل مؤشرا واضحا على الزخم المتصاعد للصادرات الهندسية منذ بداية 2025، لتسجل جميع شهور العام حركة إيجابية وهذا الأمر يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية والقدرة على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

قطاعات الصناعات الهندسية 

وأوضح رئيس المجلس أن النمو المحقق خلال عام 2025 جاء مدفوعا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها الآلات والمعدات التي سجلت نموا بنسبة 30%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، إلى جانب مكونات السيارات بنسبة 15%، والأجهزة المنزلية بنسبة 15%، ووسائل النقل بنسبة 14%، فيما حقق قطاع المعادن طفرة استثنائية بنمو بلغ 273%.

وأشار الصياد إلى أن  الصادرات الهندسية شهدت توسعا ملحوظا في عدد من الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الاوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والمجر وتركيا، إلى جانب عدد من الدول العربية أبرزها العراق والجزائر والأردن ولبنان والكويت وسوريا.

كما لفت إلى تحقيق معدلات نمو قوية في الأسواق الأفريقية، لا سيما كينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا والسنغال وزيمبابوي، فضلا عن نمو الصادرات إلى عدد من الأسواق الاسيوية مثل الصين وأذربيجان، واستمرار الحضور القوي في السوق الأمريكية.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن المجلس يستهدف البناء على هذه النتائج الايجابية خلال عام 2026، من خلال فتح أسواق جديدة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصادرات، بما يعزز من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية إلى الكويت لتعزيز الصادرات

لزيادة الصادرات، المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية لقطر

ومن المقرر أن يعقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية مؤتمرا صحفيا يوم 2 فبراير 2026 لإعلان تفاصيل القفزة التاريخية في القطاعات الهندسية كما يعلن خطة العمل للعام الجاري ومستهدفات الصادرات حتى العام 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصادرات الهندسية المصرية الصادرات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية التحديات العالمية القطاع الهندسي الاسواق الخارجية

مواد متعلقة

الصناعات الهندسية: عقد شراكات كبيرة بين المصنعين لتدبير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلي

الصادرات الهندسية تسجل 5.9 مليار دولار لأول مرة في التاريخ
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

جامعتا الإسكندرية والألمانية بالقاهرة تشاركان في مشروع أوروبي لإدارة المخلفات

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

تراجع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026

من شجر الدر لأم كلثوم، مصلحة سك العملة توثق التاريخ المصري بمعرض الكتاب (صور)

7680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال يناير 2026

سعر طن الأرز اليوم الإثنين 26-1-2026 في السوق المحلي

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية