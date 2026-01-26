الإثنين 26 يناير 2026
حوادث

السجن المؤبد لشخص بتهمة التعدي على طفل من ذوي الهمم بالإسكندرية

مجمع محاكم الاسكندريه
مجمع محاكم الاسكندريه
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "س.ح.س" بالسجن المؤبد لاتهامه بالتعدي على المجني عليه: م.ي.م"، وذلك عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار يوسف سعد أبو زيد والمستشار أحمد مجدي الجندي وسكرتير المحكمة مختار عبد الحليم.

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

عمرو أديب.. ليتهم يتعلمون!

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9023 لسنة 2025 جنايات قسم  شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك يفيد بورود بلاغ ضد المتهم لاتهامه بالتعدي على المجني عليه من ذوي الهمم بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات قيام المتهم " س.ح.س"، كونه من المتولين رعاية وسلطة على المجني علية م.ي.م" ابن خالة، وكون المجني عليه من ذوي الإعاقة ويعاني من إعاقة ذهنية متوسطة الشدة مصاحبة لتأخر لغوي وصعوبة في تفسير الكلام المنطوق، فقد استغل المتهم إعاقة المجني عليه وتعدي عليه عدة مرات، وعند قيام المجني عليه بمحاولة إفهام إحدى الموظفات في الصحة وعرضه على متخصص، تبين قيام المتهم بارتكاب الواقعة 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

جنايات الأسكندرية شرطة الجمرك أمن الإسكندرية

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويج مخدرات بالجيزة

مواجهة مفتوحة بأمريكا الجنوبية بين الولايات المتحدة والصين.. واشنطن تسعى لوقف توسع بكين في القنوات والموانئ الاستراتيجية.. والتنين الصيني يعزز حضوره الاقتصادي والعسكري بالنصف الغربي من الكرة الأرضية
