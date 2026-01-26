السجن المؤبد لشخص بتهمة التعدي على طفل من ذوي الهمم بالإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "س.ح.س" بالسجن المؤبد لاتهامه بالتعدي على المجني عليه: م.ي.م"، وذلك عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار يوسف سعد أبو زيد والمستشار أحمد مجدي الجندي وسكرتير المحكمة مختار عبد الحليم.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9023 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك يفيد بورود بلاغ ضد المتهم لاتهامه بالتعدي على المجني عليه من ذوي الهمم بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات قيام المتهم " س.ح.س"، كونه من المتولين رعاية وسلطة على المجني علية م.ي.م" ابن خالة، وكون المجني عليه من ذوي الإعاقة ويعاني من إعاقة ذهنية متوسطة الشدة مصاحبة لتأخر لغوي وصعوبة في تفسير الكلام المنطوق، فقد استغل المتهم إعاقة المجني عليه وتعدي عليه عدة مرات، وعند قيام المجني عليه بمحاولة إفهام إحدى الموظفات في الصحة وعرضه على متخصص، تبين قيام المتهم بارتكاب الواقعة

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

