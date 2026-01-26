مسلسلات رمضان 2026، أسرة اتنين غيرنا تنتقل للساحل الشمالي لتصوير مشاهد العمل

18 حجم الخط

قرر مخرج مسلسل اتنين غيرنا بطولة النجمان أسر يس ودينا الشربيني السفر للساحل الشمالي لتصوير عددًا من مشاهد العمل هناك.

والمشاهد التي يتم تصويرها تجمع كل من الفنان آسر يس ودينا الشربيني، وهي عبارة عن مشاهد رومانسية، ويستمر تصويرها لما يقرب من أسبوع، وسيتم عرضه عبر قنوات، CBC، الحياة، DMC، ON E.

مسلسل اتنين غيرنا في رمضان 2026

وكان الفنان آسر ياسين ودينا الشربيني، احتفلا ببداية تصوير مسلسل “اتنين غيرنا”، داخل لوكيشن التصوير، وقام أبطال المسلسل بتقطيع تورتة الاحتفال، وسط حضور المنتج محمد السعدي وعدد من فريق الإنتاج والإخراج

قصة مسلسل اتنين غيرنا

وتدور أحداث مسلسل "اتنين غيرنا" حول مدرس ثانوي يعمل في مدرسة دولية منفصل عن زوجته، يتعرف بالصدفة على ممثلة مشهورة تلعب دورها دينا الشربيني تعاني في حياتها الخاصة، لتنشأ بينهما قصة تتطور إلى حب ولكنه يواجه العديد من الصعوبات.

ويشارك في العمل بجانب آسر ياسين ودينا الشربيني كل من: صابرين النجيلي، وأحمد حسن، وياسمينا العبد، ناردين فرج، محمد السويسي، وعدد آخر من النجوم، والعمل مكون من 15 حلقة ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

وكان قد شهد العمل بعض الخلافات في بداية التصوير بسبب تدخلات بعض الفنانين في أمور التصوير، مما جعل الأمور تزداد سوء إلى أن تدخلت الشركة المنتجة لحل الأزمة.

