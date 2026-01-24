إحالة عامل حرق زوجته بسبب خلافات زوجية بالإسكندرية

18 حجم الخط

أحالت جهات التحقيق في الإسكندرية، المتهم " ي.ا.م" صاحب ورشة إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته قي قتل المجني عليها " ا.م.ال" زوجته بسبب خلافات على حضانة نجلهما الصغير.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3712 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة اللبان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة اللبان يفيد بقيام المتهم بأضرام النيران في المجني عليها بمحل سكنها بدائرة القسم.



وتبين من التحقيقات، بأن المتهم " ي.ا.م" صاحب ورشة، وزوجته المجني عليها " ا.م.ال" ربة منزل، كانا يقيمان بالوحدة السكنية محل الواقعة، وبرفقتهما نجلهما، ووجود خلافات مستمرة بينهم، بلغت إلى حد انقصام الزوجية بينهما أكثر من مرة، فضلا عن إقدام المتهم على نقل نجلهما والاقامة به لدي جدته دون رضاء المجني عليها، وفي يوم الواقعة أقدم المتهم إلى مسكن المجني عليها مع علم المتهم أنها موجوده بمفردها داخل الشقة، وسكب عليها زجاجة بها كمية من البنزين وإضرم النيران بجسدها قاصدا من ذلك قتلها، وحال سماع الجيران صوت استغاثة المجني عليها كسروا الباب أبصروا المتهم خارجا من مطبخ الشقة والمجني عليها مشتعله بجسدها وحالوا اطفائه وانها رددت بعبارات أن زوجها أشعل النيران بجسدها، وعقب نقلها إلى المستشفى للعلاج توفيت متأثره بإصابتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابةالعامة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

