السيسي: نرفض إنشاء الميليشيات.. ولا يحمي البلاد إلا رب العباد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، أن المليشيات تمثل سببًا مباشرًا للعديد من الأزمات في المنطقة، مشددًا على أن من يعتمد على المليشيات لحماية البلاد “مشي” وقال: "لا يحمي البلاد إلا رب العباد".

وأشار الرئيس إلى موقف مصر الثابت في رفض إنشاء أي كيانات أو ميلشيات موازية لمؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدًا أهمية تعزيز قوة الدولة ووحدتها في مواجهة التحديات الإقليمية.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، بمجمع المؤتمرات في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر بهذه الذكرى تخليدًا لمعركة الإسماعيلية عام 1952، حيث سقط 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة في مواجهة قوات الاحتلال، وهي المعركة التي أشعلت شرارة الثورة المصرية في نفس العام، وتُعد رمزًا للتضحيات والبطولات التي قدمها رجال الشرطة في حماية الوطن.

