الرئيس السيسي: مصر ستظل حائط صد منيع وواحة للأمن والاستقرار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستظل حائط صد قويًا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وستبقى واحة للأمن والاستقرار رغم ما تشهده المنطقة والعالم من اضطرابات وتحديات متصاعدة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، اليوم السبت، أثناء مشاركته في الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وشدد الرئيس على أن تماسك مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الشرطة المصرية، يمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن رجال الشرطة يؤدون دورًا وطنيًا محوريًا جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة في حماية مقدرات الدولة وصون استقرارها.

وتحتفل مصر في الخامس والعشرين من يناير من كل عام بعيد الشرطة تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي سطر خلالها رجال الشرطة أروع صور البطولة والتضحية، حيث استشهد 50 من أبطال الشرطة وأصيب 80 آخرون خلال تصديهم لقوات الاحتلال، في ملحمة وطنية أشعلت شرارة الوعي الوطني ومهدت لثورة 1952.

