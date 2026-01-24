السبت 24 يناير 2026
خارج الحدود

هجوم أمريكي على سفينة في المحيط الهادي ووقوع قتلى (فيديو)

استهداف السفينة في
استهداف السفينة في المحيط الهادي، فيتو
قالت القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي، اليوم السبت، إنها نفذت ضربة جوية على سفينة تهريب في شرق المحيط الهادي، ضمن عملية "الرمح الجنوبي"، أدت لمقتل شخصين.

وأضافت القيادة الجنوبية، في منشور على منصة "إكس" أن "معلومات المخابرات أكدت أن السفينة كانت تعبر طرقًا معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادي، وكانت تجري عمليات تهريب للمخدرات. وقُتل اثنان من مهربي المخدرات ونجا واحد من الضربة".

وجاء في البيان: "في 23 يناير، وبتوجيه من وزير الحرب بيت هيجسيث، نفَّذت فرقة العمل المشتركة "ساوثرن سبير" ضربةً ناريةً قاتلةً على سفينةٍ تابعة لمنظمات إرهابية مصنفة".


وتابع البيان: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدراتٍ معروفةً في شرق المحيط الهادي، وأنها كانت تُمارس عمليات تهريب مخدرات".

وبحسب البيان: "قُتل اثنان من الإرهابيين المُتورطين في تهريب المخدرات، بينما نجا واحدٌ من الضربة. عقب العملية، وأبلغت القيادة الجنوبية الأمريكية على الفور خفر السواحل الأمريكي بتفعيل نظام البحث والإنقاذ للناجي".

الجريدة الرسمية