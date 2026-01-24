هجوم أمريكي على سفينة في المحيط الهادي ووقوع قتلى (فيديو)

18 حجم الخط

قالت القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي، اليوم السبت، إنها نفذت ضربة جوية على سفينة تهريب في شرق المحيط الهادي، ضمن عملية "الرمح الجنوبي"، أدت لمقتل شخصين.

وأضافت القيادة الجنوبية، في منشور على منصة "إكس" أن "معلومات المخابرات أكدت أن السفينة كانت تعبر طرقًا معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادي، وكانت تجري عمليات تهريب للمخدرات. وقُتل اثنان من مهربي المخدرات ونجا واحد من الضربة".

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

وجاء في البيان: "في 23 يناير، وبتوجيه من وزير الحرب بيت هيجسيث، نفَّذت فرقة العمل المشتركة "ساوثرن سبير" ضربةً ناريةً قاتلةً على سفينةٍ تابعة لمنظمات إرهابية مصنفة".



وتابع البيان: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدراتٍ معروفةً في شرق المحيط الهادي، وأنها كانت تُمارس عمليات تهريب مخدرات".

وبحسب البيان: "قُتل اثنان من الإرهابيين المُتورطين في تهريب المخدرات، بينما نجا واحدٌ من الضربة. عقب العملية، وأبلغت القيادة الجنوبية الأمريكية على الفور خفر السواحل الأمريكي بتفعيل نظام البحث والإنقاذ للناجي".

