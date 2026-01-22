الخميس 22 يناير 2026
قوات الاحتلال تنفذ عملية نسف ضخمة شرق مدينة خان يونس بغزة

قوات الاحتلال تنفذ
قوات الاحتلال تنفذ عملية نسف
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عملية نسف ضخمة شرق مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وقف خروقات الاحتلال وإلزامه بالاستحقاقات

بدورها، قالت حركة حماس مساء اليوم الخميس: نؤكد تمسكنا باتفاق وقف إطلاق النار بينما يواصل الاحتلال انتهاكه سعيا لتعطيله ولعرقلة عمل اللجنة الوطنية.

وأضافت حماس: ندعو مجلس السلام لوقف خروقات الاحتلال وإلزامه بالاستحقاقات وفي مقدمتها إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء.

 

بيان من 8 دول بشأن مجلس السلام في غزة

في سياق متصل، رحب وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر بالدعوة التي تم توجّيهها إلى قادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام.

 

توقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة

وبحسب بيان لوزارة الخارجية أمس، يعلن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام. وسوف تقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة.

 

إنهاء النزاع في غزة 

ويجدد الوزراء التأكيد على دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب، وتأكيد التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٨٠٣، والرامية إلى تثبيت وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم الذي يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي، بما يمهّد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

